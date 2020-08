«Edukaks tunnistati Nyxair OÜ pakkumus. Kuna on esitatud vaidlustus, siis ei saa me spekuleerida, millise lennukiga hakatakse sõitma ja milline tuleb hanke eeldatav maksumus, sest lepingut ei ole sõlmitud. Seejuures ei saa me pooleliolevat vaidlustust kommenteerida,» ütles maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.