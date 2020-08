Saaremaalgi tegutseva elektroonikafirma Incapi kasum langes teises kvartalis 46 protsenti

Tipptehnoloogilise sisseseadega elektroonikat tootva Incapi rahvusvahelise grupi juht Otto Richard Pukk märkis pressiteates, et COVID-19 pandeemia avaldas ettevõtte tegevusele aasta teises kvartalis ootuspäraselt negatiivset mõju. Pandeemia ja sellega seotud tööseisakute tõttu olid Incap India tehased suure osa teisest kvartalist suletud.

«Tehaste sulgemine Indias vähendas meie käivet. Olen siiski rahul, et keerulises olukorras oli nõudlus meie teenuste järele jätkuvalt heal tasemel ja suutsime India tehase tegevuse kiiresti käivitada. Ka meie Suurbritannia tehas töötas teises kvartalis mõnevõrra väiksema võimsusega ning Slovakkia tehase tööd mõjutas autotööstuse langus,» kirjeldas Pukk ja lisas, et Eesti tehas töötas teises kvartalis peaaegu tavapäraselt.

Incapi klientide arv on pärast AWSi omandamist märkimisväärselt kasvanud. Ettevõtte neli suurimat klienti moodustasid 2020. aasta esimesel poolel 50,8 protsenti müügitulust, 2019. aastal oli nende osakaal 80,6 protsenti. «See näitab, et kliendibaas on tasakaalustatum ja erinevused eri klientide tegevuses kompenseerivad üksteist hästi,» märkis Pukk.