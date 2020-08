«Hoiuste sedavõrd kiire kasv keerulise majandusolukorra kiuste on olnud võimalik, kuna ettevõtted on vähendanud investeerimist ja majapidamised tarbimist,» ütles Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik pressiteates. «Siiski on tõenäoline, et hoiuste kasv jaotub ettevõtete ja majapidamiste lõikes ebaühtlaselt.»