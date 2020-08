Veebikaubanduse põhimured: transport võtab liiga kaua aega või on liiga kallis

Veebipoes ostlemise motivatsiooni kohta märkisid Eesti internetikasutajad, et kõige olulisem on see, et veebipood on alati avatud. Internetis ostlemist soodustavate peamiste tegurite hulgas mainisid vastajad sageli, et see on võimalus osta kaupu, mida nende elukohas pole saadaval, ning et neid motiveerib parem hind kui traditsioonilistes poodides.