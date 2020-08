Laenuraha hind kukkus rekordtasemele

«Teil on keskpank, mis pakub täiesti järeleandmatult odavat likviidsust,» ütles RBC Capital Marketsi strateeg Peter Schaffrik ajalehele Financial Times. «See ajab kõik laenuintressid alla.»

Euribor on sisuliselt hind, millega pangad üksteisele tagatiseta laenu annavad. See moodustub 18 suurema euro­ala panga esitatud andmetest ja kujuneb omakorda aluseks tehingutele ühisraha piirkonna ülejäänud rahandusasutuste vahel. Pankadevaheline laenamine toimub pidevalt, sest alatasa on mõnel pangal raha puudu, teisel aga üle ja tal pole vähemalt mõnda aega sellega midagi peale hakata.

Euribore on erineva tähtajaga. Neist tähtsaim ei ole tegelikult mitte kolme, vaid kuue kuu euribor, millega on seotud suur osa Eestiski välja antavaid pangalaene. Kuna pikemaks ajaks laenatav raha on harilikult kallim, sest ajaga kasvab võlausaldaja jaoks tõenäosus rahast ilma jääda, on ka kuue kuu euribor omajagu kõrgem.