Eesti poliitikud ei söanda tööaja kallale niipea minna

Isegi Eesti sotsiaaldemokraadid ei söanda selgelt lühemat tööpäeva nõuda. «Kaheksatunnist tööpäeva hakati mitmes maailma riigis rakendama juba üle saja aasta tagasi. Tööviljakuse ja sissetulekute kasv, samuti vaba aja ja lähedastega koos veedetud aja väärtustamine annavad märku sellest, et me võiksime liikuda lühema tööpäeva või töönädala poole. Tootlikkuse tõus ja targem töötegemine loovad selleks head eeldused,» ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Riina Sikkut. Ta lisas, et peab ise seda suunda õigeks, sest kuus tundi päevas või neli päeva nädalas annab juurde paindlikkust. «Inimesed saavad paremini ühendada oma töö- ja pereelu, lisaks on vähem tööstressi,» sõnas ta. Siiski ei läinud ta üleskutses nii kaugele kui naabrite peaminister. «Küll on selge, et kohe homsest ei ole võimalik kõigi tööpäeva lühendada. Üleöö ei ole võtta täiendavaid töökäsi ega saa ka ettevõtete kulusid sel määral suurendada. Aga kindlasti peaks tööaja vähendamine olema pikema perioodi eesmärk,» ütles Sikkut.