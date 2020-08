USA kohtunik lükkas Danske aktsionäride kaebuse tagasi

USA Manhattani ringkonnakohtunik Valerie Caproni ütles, et ei võta aktsionäride kaebust Danske Banki vastu arutlusele. Põhjuseks tõi ta asjaolu, et aktsionärid ei suutnud teda piisavalt veenda selles, et Danske oleks rahapesuga seotud kasuminumbreid valesti näidanud või enda regulatoorseid vigu pisendanud, kirjutab Reuters. USA aktsionäride seas annavad tooni eelkõige suured pensionifondid. Nad kaebasid Danske Banki kohtusse 2018. aastal, kui sai teatavaks, et läbi Danske Eesti haru on kantud erinevatel aastatel üle 200 miljardi euro väärtuses osalt kahtlase päritoluga raha, mis viitab rahapesule. Eesti regulaatorid käskisi pangal riigist lahkuda. Aktsionärid tahavad tagasi saada saamata jäänud tulu: viimase kolme aastaga on aktsia kaotanud tubli 60% oma väärtusest.