Suur oli Massachusettsi psühhiaatri Blaise Aguirre üllatus, kui ta oma pangaäppi avades avastas sealt 2,45 miljardit dollarit. Ta arvas alguses, et ju on Bank of America teinud vea ja märkab seda peagi ise, seda aga ei juhtunud, kirjutab Bloomberg. Seepärast võttis mees ise pangaga ühendust, kes üleliigsed miljardid mehe kontolt ära võttis.