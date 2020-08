Lisatingimus on, et LHV Group võib emissiooni mahtu suurendada kuni 10 000 täiendava allutatud võlakirja võrra ning sellisel juhul võib emissioonimaht suureneda kuni 35 miljoni euroni. Allutatud võlakirjad on plaanis noteerida Tallinna börsil. LHVl on Tallinna börsil noteeritud juba 2025. aastal lunastatav 6,5% intressimääraga võlakiri ja 2028. aastal lunastatav 6% intressimääraga võlakiri.