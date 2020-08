Eesti toetas koroonarahaga rahvusvahelist kiirlaenuäri

«Meie ei ole kiirlaenuäri. Meie vahendame kliente finantsteenuste pakkujatele, sealhulgas pankadele,» ütles Fiizy juht Rasmus Vooglaid telefonis, nõudes küsimusi kirjalikult. Neile vastas ettevõtte teine asutajaliige Andres Meier (vt allpool). Tõsi, võib argumenteerida, et tehniliselt ei ole Fiizy puhul tegu kiirlaenuäriga. Nimelt ettevõte ise laene ei anna, vaid pakub portaali, kus laenupakkujad ja laenuandjad kokku saavad, ning Fiizy annab laenusoovijatele krediidireitingu. Praktikas on aga tegu kiirlaenudega ning äri aetakse suuremalt jaolt Poolas ja hispaaniakeelsetes riikides.

Kõik reeglid on täidetud

KredEx on siiani kõiki rahajagamisi põhjendanud asjaoluga, et laenudele-toetustele on seatud kindlad reeglid, ja kui ettevõte on laenu saanud, on ta neid kõiki ka täitnud. Praegusel juhul on riigi ja seega maksumaksja rahaga toetatud aga kiirlaenuäri Poolas, Hispaanias ja Ladina-Ameerikas. KredEx ei taha asja kohta midagi lähemalt kosta, viidates pangasaladusele.