Majanduse lühiuudised

Eurostati andmetel oli Eesti 2019. aastal 427 miljoni eurose ekspordikäibega suurim puitmajade eksportija Euroopa Liidus. Koroonakriisile järgnenud majanduslanguses aga puitmajatööstuse kümme aastat kestnud kasv tõenäoliselt enam ei jätku ning majandusharu ootavad ees suured muudatused. Kui mullune Euroopa puitmajade ekspordi kogumaht oli enam kui 1,5 miljardit eurot, siis Eesti Puitmajaliit prognoosib, et tänavu jääb see alla miljardi. Langus mõjutab ka Eesti tootjaid, kes peavad senisest rohkem hakkama koduturule mõtlema. Kesk-Euroopa turud on tänu aiamajade suurele nõudlusele praegu küll hästi vastu pidanud, kuid tellimuste järsk vähenemine ning tööde edasilükkamine Eesti tootjate peamistel sihtturgudel Rootsis ja Norras on vähendanud sektori esimese kuue kuu eksporti mullu sama ajaga võrreldes ligi neljandiku võrra. BNS/PM