Majandusnäitajad külvavad hirmu

Reedel andis aga turu-uuringufirma IHS Markit teiste seas teada ka töötleva tööstuse ostujuhtide indeksi. Seegi näitas kasvu; kui indeks on üle 50, siis väljendab see üle poole ostujuhtide ootust, et nende äri tulevikus kasvab, kui alla 50, siis eeldab üle poole kahanemist. Ja tõepoolest, näitaja oli 51,7 tasemel, mis näitab omajagu tõusu. Samas oli see madalam kui juuli tase 51,8.