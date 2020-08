Puitmajaliit 2020. aastaks häid tulemusi ei prognoosi

«Kesk-Euroopa turud on tänu aiamajade suurele nõudlusele hetkel küll hästi vastu pidanud, kuid tellimuste järsk vähenemine ning tööde edasi lükkamine Rootsis ja Norras on vähendanud sektori esimese kuue kuu eksporti eelmise aasta sama ajaga võrreldes ligi neljandiku,» nentis Kivil pressiteates.

Ta lisas, et just Norra ja Rootsi on peamised elamuarenduste, avalike hoonete ja kortermajade sihtturud. «Selliste tööde mahud on reeglina üsna suured ning arvuliselt ei ole lepinguid palju. Juba üksikute suurte tehingute edasi lükkumine, peatumine või tühistamine mõjutab oluliselt sektori ekspordikäivet,» märkis ta.