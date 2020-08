Texase sadama gaasijuhtmeplahvatuses hukkus kaks inimest

USA rannavalve kinnitas laupäeval, et kaks Corpus Christi sadamas toimunud plahvatuse ohvrit on leitud, kadunud on veel kaks süvenduslaeva Waymon L Boyd meeskonnaliiget. Reutersi kinnitusel toimus plahvatus reede hommikul kohaliku aja järgi, kui süvenduslaev tabas töö käigus veealust gaasijuhet. Laev süttis ning uppus pärast plahvatust.