Põhja-Pärnumaa vallavolikogu tühistas tuuleparkide planeeringu

Seoses haldusreformiga tekkis moodustatud omavalitsustel kohustus hakata koostama uusi üldplaneeringuid, mille käigus tehtud looduskaitseliste analüüside tulemusena selgus, et Võidula tuuleparki ei saa enam planeerida, kuna sinna on lisandunud kaitsealuste liikide pesitsuspaik. Seetõttu otsustas vald algatada uue teemaplaneeringu tuulepargi rajamiseks, kuid selleks tuli kõigepealt vana lõpetada.

Põhja-Pärnumaa vallasekretäri Piret Müüri sõnul hõlmaks koostatav detailplaneering endiselt Vihtra ja Rahnoja küla. Uue valla üldplaneeringuga on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus analüüsinud tervet omavalitsust looduskaitse seisukohalt ja majapidamisi arvestades ning leidnud veel asukohti, kuhu tuuleparke rajada. «Analüüsidega on välja arvestatud ligikaudu 40 uut võimalikku tuuleala. Kaitseministeerium on nendele maksimumkõrguse seadnud,» ütles Müür.