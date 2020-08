Valitsus uuendas lennupiiranguid: kadus otseühendus olulise riigiga

Nädalaga on viiruse levik hoogu juurde saanud näiteks Austrias, Liechtensteinis, Kreekas, Iirimaal ja Poolas, kuhu eelmisel nädalal veel tohtis otse lennata. Kõige ebameeldivam on ilmselt lennukeeld Poola, kuna Varssav on Eesti reisijatele oluline hub ehk sõlmjaam, kust edasi lennata. Samas vabanes lennukeelu alt näiteks Küpros ja San Marino. Infot keelatud ja lubatud riikide kohta saab MKMi kodulehelt.