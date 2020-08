Raik pahandab Helme nõunikega: te takistasite riigikogu tööd

Helme nõunikud Kristel Menning ja Kersti Kracht kutsuti 17. augustil erikomisjoni erakorralisele istungile, kus nad pidid selgitama, miks sõlmis Eesti riik lepingu USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan, keda nii meedia kui ka poliitilised konkurendid on kahtlustanud sidemetes Venemaaga . Kumbki nõunik aga kohale ei ilmunud .

Katri Raik saatis neile paar päeva hiljem kirja, kus tuletas meelde, et kutset ignoreerides takistasid Menning ja Kracht riigikogu ühe põhilisema ülesande – täitevvõimu parlamentaarne kontroll – teostamist.

Ta juhtis tähelepanu, et riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 22 kohaselt on valitsusasutuste ametnikud ja teised isikud kohustatud osalema komisjoni istungil kui neid on kutsutud. «Millest tuleneb teie õigus jätta tulemata Riigikogu komisjoni istungile? Millised töökohustused teid takistasid?» uuris sotsiaaldemokraat.