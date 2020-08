Eesti avatarilooja korjas investoritelt 1,2 miljonit

Wolf3D, mis ehitab mängude jaoks virtuaalse identiteedi platvormi, sai hiljuti 1,2 miljoni euro suuruse investeeringu, kirjutab tech.eu. 3D avatare loova ettevõtte investorite seas on sellised nimed nagu Trind Ventures, Presto Ventures, Koha Capital, Spring Capital and Contriber Ventures, samuti mõned ingelinvestorid. Kokku on ettevõte saanud investoritelt 2,4 miljoni euro jagu rahastust.