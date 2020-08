Swedbank tõstis tublisti LHV hinnasihti, aga hind jooksis eest ära

Kui varasemalt pakkusid Swedbanki analüütikud, et LHV Groupi aktsia hind võiks olla 11,4 euro juures, siis nüüd tõsteti hinnasihti kohe mitme euro jagu 13,5 euroni. Aktsia ise lõpetas eilse kauplemispäeva 13,65 euro tasemel ehk Swedbanki analüütikute hinnasihist on mööda mindud. Samas säilitas Swedbank LHV aktsia jaoks neutraalse soovituse, mis tähendab, et kui investoril aktsiat veel ei ole, siis osta ei tasu. Kui ta portfellis juba olemas on, siis müüa ka ei tasu.