Reuters kirjutab, et investorite hinnangul vahetab Hiina USA tehnoloogia lihtsalt enda oma vastu välja. Näiteks teatas Hiina telekom, et otsib tarnijatele alternatiive. Sellega püütakse sõltuvust sellistest USA tootjatest nagu Intel, Microsoft, Oracle ja IBM vähedada. Hiina IT-sektorit jälgiv indeks on tänavu tõusnud 30%.