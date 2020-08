Analüütik: kulla ralli on alles ees

Nii arvab SkyBridge Capital, mis ise kulda hiljuti portfelli kokku ostis, et kulla hind alles hakkab tõusma, vahendab Bloomberg. Põhjusena toob investeerimisfirma välja, et nad prognoosivad suurt valuutade odavnemist ning sellisel juhul oleks kuld hea alternatiiv rahale. «Kui sa mõtled raha väärtuse alanemisele, siis küsimus on selles, mille vastu dollar odavneda võiks ja kui sa siis vaatad maailmas ringi, siis on raske dollarile häid alternatiive leida,» ütles SkyBridge‘i kaasjuht Troy Gayetski. Tema ennustab, et kulla hind võiks tõusta 2200 dollari tasemeni. Lootma SkyBridge peab, sest ettevõttel on kokku 7,4 miljardi dollari väärtuses investeeringuid, millest 3% moodustab kuld. Ettevõte väljus viimati oma kullapositsioonist 2011. aastal ning alles nüüd oseti seda portfelli tagasi.