Majandusarengu komisjon asub arutama ekspertide majandusideid

«Mul on hea meel, et pika ja mitmekesise arutelu käigus õnnestus saavutada ühisosa, mis on tähtsaks sisendiks nii järgmise aasta riigieelarve läbirääkimistele kui ka Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kava raames tehtavate investeeringute planeerimisel,» ütles ekspertkogu tööd juhtinud peaminister Jüri Ratas.