Siem avas 5G konkursil ukse võlgades Levikomile

Algsete plaanide kohaselt pidi 5G sagedusala jaotuma kolmeks, mis pahandas Eesti telekomifirmat Levikom. Nad kaebasid otsuse kohtusse, kuna leidsid, et riik eelistab kolme suurt operaatorit – Elisat, Teliat ja Tele2e. Levikom kaotas kõigis kolmes kohtuastmes. Ühtlasi tähendas riigikohtu lõppotsus, et aastaks kinni jooksnud 5G sageduskonkursiga saab edasi minna. Asi tundus olevat otsustatud.

Siem valis aga teise tee. Samas ei tähenda tema otsus automaatselt seda, et võrk kohe hommepäev neljaks jupiks jatagakse. See on tema esialgne ettepanek Eesti telekomifirmadele, kellelt ta ootab nüüd tagasisidet ja mõtteid, kuidas konkurss päriselt läbi viia.