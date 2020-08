Levikom sai oma tahtmise: 5G esimene sagedusala jagatakse neljaks

«Avaliku konsultatsiooni põhjal näeme, et piirangute tingimustes on parim variant panna sageduskonkursile neli maksimaalselt võrdset luba. Selline lahendus tagab kõigile loa saajatele ka võrdväärsemad konkurentsitingimused – hakata uuel sagedusel uue põlvkonna võrku ja teenuseid võrdsemalt positsioonilt arendama,» selgitas Siem.

Esimesena läheb loosi 3,6 GHz sagedus

Ministri hinnangul võimaldab selline lahendus tulla 5G turule uutel sideettevõtjatel, kes elavdaks konkurentsi ja seeläbi avarduks ka tarbijate valikuvabadus. «Senine sideturu areng on näidanud, et see looks tarbijatele paremaid hindu ja kvaliteeti.»