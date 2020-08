Ehitusfirmad: riik võiks kopa maasse lüüa, muidu ootab sektorit tõsine kriis

Erakapitali uusinvesteeringud on liidu tegevdirektori Indrek Petersoni sõnul viimastel kuudel praktiliselt peatunud, mispärast on oluline, et riik ei piiraks hoonete ja rajatiste vallas investeeringuid, vaid pigem kasvataks neid jõuliselt. Sellist kontratsüklilist lähenemist kasutavad paljud arenenud riigid.