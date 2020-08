T1 emafirma vaidlustab saneerimiskava lõpetamise

3. aprillil teatas AS Pro Kapital Grupp oma tütarettevõtte ASi Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse algatamisest, teatas Pro Kapital börsile.

15. juunil avaldas Pro Kapital, et kohus on määranud kava hindama eksperdid, kes peavad esitama oma arvamuse saneerimiskava osas hiljemalt 22. juuliks ning kohus otsustab kava kinnitamise hiljemalt 10. augustiks.

30. juulil avaldas Pro Kapital, et Tallinna ringkonnakohus on maakohtu määruse seoses ekspertide määramisega tühistanud ja saatnud asja tagasi maakohtule uuesti otsustamiseks.

14. augustil on maakohus teinud asjas uue määruse. Maakohus lõpetas Tallinna Moekombinaadi saneerimismenetluse, sest tuvastas, et ettevõte olevat püsivalt maksejõuetu. Moekombinaat ei jaga määruse seisukohti ja vaidlustab selle.

Pro Kapitali teatel on kohtu poolt määratud eksperdid järeldanud, et ettevõte ei ole alaliselt maksejõuetu ning probleeme on võimalik saneerimiskavaga ületada.

Samuti on saneerimismenetluse ajal ettevõtte majandustulemused olnud saneerimiskavas esitatuga võrreldes paremad, kõik ettevõtte kohustused on täidetud ning ettevõte jätkab uute kohustuste täitmist.

Lintgen: on oluline, et T1 jääb avatuks

«Harju Maakohus otsustas 14. augustil 2020 lõpetada kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn omanikfirma AS Tallinna Moekombinaat (TMK) saneerimismenetluse. TMK suurim võlausaldaja Lintgen on otsusega rahul,» ütles Lintgeni juriidiline esindaja Toomas Vaher.

«Kui algab pankrotimenetlus, siis Lintgen kavatseb teha koostööd pankrotihalduriga, et hoida kaubanduskeskus lahti. Menetlus peaks puudutama keskuse igapäevategevust vaid minimaalselt, nii et see ei mõjutaks T1 rentnikke ja külastajaid,» lisas ta.