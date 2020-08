Ettevõtja Urmas Sõõrumaa ühendas kinnisvara haldusega seotud ettevõtted DT Grupp OÜ, Ermeesia OÜ, Done Haldus OÜ, Done Cleaning OÜ ja USS Haldus OÜ. Ühinenud ettevõtte hakkas kandma Ermeesia nime ja brändi ning ettevõtte juhatuse liikmeteks on Priit Laug ja Maili Kivirähk.