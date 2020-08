Urmas Paet: lendude keelamine on mõttetu ja Eestile kahjulik tegevus

«Lisaks on Eestist saanud ebastabiilne sihtkoht, kus liiga palju sõltub valitsuse suvast. See aga tähendab, et Eestiga ühendused jäävad veelgi kehvemaks, sest lennufirmad ei usaldagi majandusministri rapsimise peale Eestisse lennata,» ütles Paet.

Seoses koroona leviku suurenemisega Taanis ja Prantsusmaal tühistatakse kokku 14 airBalticu lendu Tallinna ning Kopenhaageni ja Pariisi vahel. Samuti peaks ära jääma pühapäevane Ryanairi lend Küprosele, Paphosele.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa korralduse kohaselt ei tohi Eestist alates 18. maist lennufirmad avada lennuliine kõrge koroona haigestumisriskiga riikidesse. Piirang kehtib kuni 31. augustini, mille jooksul jälgib valitsus piirangu edasist vajalikkust.

Keeld viiruse levikut ei välista

«Asja teeb veel eriti totraks asjaolu, et lennuühenduse olemasolu pole viiruse leviku välistaja ega soodustaja. On olemas ümberistumisvõimalused, sest sellist majandusministeeriumi lennuühenduste sulgemise totrust ei harrastata ei Soomes, Saksamaal ega peaaegu kuskil mujal,» tõdes reformierakonda kuuluv europarlamendi saadik.

«See tähendab, et ümberistumisvõimalus teistes lennujaamades on nii Amsterdami, Kopenhaagenisse, Pariisi kui mujale olemas. Aga see on inimestele keerulisem ja kulukam ning suurendab reisi ajal ka kontaktide arvu. Seda muidugi seni, kuni Eesti majandusministeerium pole hävitanud kõiki Eestist lähtuvaid lennuühendusi,» ütles Paet.