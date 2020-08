Bolti juhid Aafrikas: varem kartsime kriminaale ja taksofirmasid, nüüd ka Bolti

«Me töötame hirmuäratavas keskkonnas. Me kardame kriminaale, kes röövivad, ärandavad ja isegi tapavad meid. Me kardame taksofirmasid, mis ründavad ja kiusavad meid,» seisab enam kui kahesaja Lõuna-Aafrika Vabariigis tegutseva Bolti juhi pöördumises.

Süsteem on halastamatu, julm, vigane

Nad toovad välja, et probleeme on ka liikluspolitsei ja linnavõimudega, mis arestib autosid. Ja et sellest veel vähe pole, kardavad nad nüüd ka Bolti, kirjutab Lõuna-Aafrika portaal Independent Online.

«Me kardame kaotada oma kasutajaprofiile, kuna igaühte võib lihtsa vaevaga blokeerida,» ütlesid juhid. Põhjustena tõid nad välja vaenuliku keskkonna, klientide hinded ning aktiivsusskoorid. Paljud kliendid annavad nende sõnul sõitude eest põhjendamatult madalaid hindeid, kuid sellega juhtidele kaasnevad tagajärjed neile korda ei lähe.

Süüdimõistetud kurjategijad kõrvaldatakse

Sissetuleku sõltumine arvamusest, mis võib olla õigustamatult erapoolik, on nende sõnul julm. Bolti süsteemi kohaselt võib kolme sellise reisija teenindamise ebaõnn põhjustada platormilt blokeerimise hoolimata sellest, kui head teenust ja puhtust pakutakse, seisab kirjas.

Mõned neist on süüdistuste tõttu platvormilt blokeeritud, kuid enda seisukoha selgitamine on kui hane selga vesi.

Bolti Lõuna-Aafrika juht Gareth Taylor selgitas, et kui juhid on reeglite vastu eksinud, on nendega ühendust võetud veendumaks, et nii ka oli. Kui eksimus on tõsisem või korduv, reageerib Bolt vastavalt.