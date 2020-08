Graafikud ⟩ Maksuvõlg paisus kriisis kui pärmi peal

Lisaks on ajatatud maksuvõlgu kokku umbes 140 miljoni euro ulatuses, mis tähendab, et riigikassasse on jäänud laekumata enam kui pool miljardit eurot.

Võlglaste esikümnes ka tankistid ja maksupetturid

Maksuvõlglaste esikümnesse pole tänavu ükski ettevõte «murdnud». 1. juuli seisuga oli suurima maksuvõlaga ettevõte INV T OÜ, mis äriregistri andmetel tegutseb mootorikütuse hulgimüügi valdkonnas. Ettevõte kuulub Läti firmale SIA TA Investments ning selle juhatuse liikmeks on Andrejs Batasovs, keda meedias on tituleeritud Eesti esitankistiks.

10 miljoni euroga on teisel kohal Adrian Arendus OÜ, mille emafirma Open Market OÜ on kustutatud. Nii INV T kui ka Adrian Arendus on seotud Oleg Belokrõloviga, kelle juhtimise all vähendasid firmad kütuste müügil tekkinud käibemaksukohustust metallide ja väärismetallide fiktiivsete ostutehingutega. Pettuse toimepanemiseks kasutati ettevõtteid, millel oli majandustegevuse registris kütuse müügi ja tarbimisse lubamise registreering.