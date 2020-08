Soomest asus Eesti poole teele üle 170 purjelaeva

HTR stardid antakse traditsioonilises järjestuses, aeglasemad alused saavad lähte varem ja suuremad ning kiiremad alused hiljem. Starte oli pealtvaatajatel võimalik jälgida Suomenlinna rannalt. Traditsioonilise järjestuse väliselt antakse eraldi stardid Business klassi võistlejatele ja 31.7 klassi võistlejatele. Lisaks on saanud väga populaarseks Double Handed klass, kus võistleval alusel on vaid kaks meeskonnaliiget.

Võistlus toimub kõiki erilise aja nõudeid silmas pidades. «On tehtud jõupingutusi , et võimalikult palju tegevusi toimuks välitingimustes ja loodame, et purjetajad pööravad erilist tähelepanu heale hügieenile. Käte desinfitseerimisvahendeid on laialdaselt saadaval ja ohutut suhtlemist tuletatakse alati meelde. Söök on võimalik tellida otse paatidele,» ütles võistlusjuht Noora Westerlund.