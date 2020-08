Euroopa majandust tabas ajaloo järseim langus

Kui Eesti Pank prognoosib meile 10-protsendist majanduslangust, on meil ehk mitme teise riigiga võrreldes veel hästi läinud. Täna avaldatud eurostati statistikast selgus, et teises kvartalis kahanes euroala majandus võrreldes tänavuse esimese kvartaliga 12,1 protsenti. Eriti nutune oli olukord sealjuures Hispaanias, kus sisemajanduse kogutoodang vähenes enam kui 18 protsenti ning Prantsusmaal, kus sama näitaja vähenes ligi 14 protsenti. Kui võrrelda tänavust teist kvartalit 2019. aasta teise kvartaliga, on majanduse langus 15 protsenti.