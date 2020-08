«Mitmed suurema sagedusega andmeallikad näitavad, et tööturu olukord on viimastel kuudel stabiliseerunud kuigi võrreldes kriisieelse ajaga selgelt nõrgem. Töötamise registri andmed näitavad, et töösuhete arv kahanes mai lõpuks aastavõrdluses 3 protsenti, kuid on alates sellest ajast parenemise kursil,» ütles Soosaar pressiteates.