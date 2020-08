Valitsus kiitis heaks Saksamaa topeltmaksustamise vältimise eelnõu

Lisaks täiendatakse lepingut seotud ettevõtjate maksustamisel kasumite ja maksusummade vastukorrigeerimist puudutava reegliga. Sätte eesmärk on tagada, et kui üks lepinguosaline riik on oma riigi residendist ettevõtja maksubaasi hulka lisanud kasumi, mida teine riik on juba oma residendist ettevõtja kasumina maksustanud, siis teine riik korrigeerib maksusummat, mida ta oma ettevõtja kasumilt on juba kogunud.