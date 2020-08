Otse Postimehest ⟩ Lehar Kütt: erinevad ootused KredExile tõid kaasa tüli

Ma olen väga veendunud, et aasta lõpuks on KredExi tegevusmahud oluliselt suuremad. Riigi seisukohalt on ettevõtluse toetamiseks kindlasti mõistlik järjest rohkem kasutada laenukäendusi ja mitte niivõrd otsetoetusi. Seetõttu arvan, et KredExil on siiani väga ilus lugu ette näidata ja ees ootab suur tulevik.

Kindlasti on tulevikuvaates sellel kriisil KredExi tegevusele mõju olemas.

Kui palju on koroonakriis mõjutanud KredExi käekäigu ja tulevikuvisiooni?

Sellises kriisis ei jää palju aega tuleviku peale mõelda. Kogu aeg kuskil põleb ja tuleb palju tegeleda selliste operatiivsete küsimustega. Meie tähelepanu viimastel kuudel, kriisi algusest alates, on ikkagi olnud palju fokusseeritud kriisimeetmetele nii ettevõtluse kui ka eluaseme valdkonnas. Kogu aeg olema töötanud ka selle nimel, et neid tingimusi paremaks saada, et raha jõuaks kiiremini abivajajateni. Kindlasti on tulevikuvaates sellel kriisil KredExi tegevusele mõju olemas.

Te ei taha kommenteerida valitsuse otsust toetada Porto Franco keskuse ehitusele toetuse andmist. Tähendab, et see on valulik teema?

Ma ei ütleks, et see on valulik teema. Ma ei tahaks ka neid teisi otsuseid kommenteerida. Niipalju kui oleme nende otsuste puhul saanud infot avalikustada, oleme seda ka teinud. See on finantssektoris tavapärane, et klientidega seotud küsimusi avalikkuses detailselt ei kommenteerita.

Mis puudutab riiklikult olulisi projekte, siis tööjaotus on selline, et KredEx teeb nende projektide puhul krediidianalüüsi ja selle otsustamine, kas projekt on riiklikult oluline või mitte, on valitsuse pädevuses. KredEx saab anda soovitusi. Mis mina sellest eraisikuna arvan on tegelikult väheoluline.

KredEx siiani ei ole kinnisvaraarendust üldjuhul toetanud. See on nüüd kriisi ajal tehtud täiendus.

Avalikkust see kindlasti huvitab. Mida teie eraisikuna sellest arvate? Kas Porto Franco on riiklikult olulise tähtsusega või mitte?

Seda küsimust muidugi tuleks kõigi nende projektide puhul küsida. Põhimõtteliselt on riigi seisukohast tegemist ratsionaalse tehinguga. Me anname x summa laenu ja siis vaatame, mis riik selle eest vastu saab.

Ka Porto Franco puhul saab sama samamoodi vaadata – kui palju on seal töökohti ja kui palju maksulaekumisi. Ma arvan, et see diskussioon ongi väga keeruline. Kindlasti on võimalik asuda seisukohale, et see on oluline ja kindlasti kindlasti on väga paljudes küsimustes või punktides õigus ka neil, kes peavad seda teiste projektidega võrreldes nõrgemaks.

Teie kaldute arvamusele, et võrreldes teiste projektidega on see nõrgem?

KredEx siiani ei ole kinnisvaraarendust üldjuhul toetanud. See on nüüd kriisi ajal tehtud täiendus. Siiani on kinnisvaraturg saanud hakkama ilma KredExi toeta. Praegu ongi tegelikult väga keeruline öelda, et kellel on õigus ja kellel mitte. Eks see lõplik tõde selgub alles aastate pärast.