Otse Postimehest ⟩ KredExist lahkuv juht Lehar Kütt: ootused meile olid erinevad ja sellest ka tüli tõusis

Postimehe otsesaates oli KredExi juhi kohalt lahkuda otsustanud Lehar Kütt ütles Postimehe otsesaates, et kannapöörde üle tundis kõige rohkem rõõmu tema laps, kes saab nüüd isaga aega veeta. «Mis seal salata, kindlasti on raske olnud ja eks see intensiivne töö on mõju avaldanud nii tervisele kui ka pereelule,» nentis ta, lisades, et kohane on mõneks ajaks aeg maha võtta.