KredExi juht lahkub erimeelsuste tõttu ametist

«Viimastel kuudel on minu jätkamine muutunud keeruliseks KredExi rolli ning tegevuspõhimõtete erinevate nägemuste tõttu,» ütles Kütt. «Seetõttu langetasin raske otsuse, mis samas on aus nii minu enda kui ka terve organisatsiooni jaoks. Seega leian, et on õige aeg tehtule joon alla tõmmata ning anda teatepulk üle järgmistele tegijatele.»

Kütt lisas, et on KredExi meeskonnaga koostöös finantsturu osalistega teinud ära suure töö, et pakkuda toimivaid finantsteenuseid: käendusi, laene, krediidikindlustust, era- ja riskikapitaliinvesteeringuid ning eluaseme toetusi ja energiatõhususe ekspertteadmisi. Koroonapandeemia ajal kriisimeetmete kiire elluviimine näitas tema sõnul, et KredExi meeskond on professionaalne ja suudab muutuvatele oludele operatiivselt reageerida.