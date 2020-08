Energeetikafirmad pelgavad Greenpeace laeva aktsioone Põhjamerel

Juuli lõpul teatas Greenpeace, et rühmitus alustab aktsiooniga #NorthSeaRevolution ning ametlikult kalapüügikontrolli alusena registreeritud Esperanza võttis juuli lõpus Hamburgist kursi Põhjamerele. Oma aktsioonide üksikasjadest ega täpsematest plaanidest ei ole Greenpeace teatanud. Aktsiooni põhjenduseks toob rühmitus oma kodulehel, et majanduse taaskäivitamine pärast Covid-19 viirusest põhjustatud pausi jätkab ookeanide ja kliima kahjustamist ning tekitab kõige hirmsamaid tagajärgi just enam haavatavate regioonide loodusele ja inimestele.