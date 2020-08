Suurbritannia majandus vajus ajaloo suurimasse langusse

Ühendkuningriigi majandus kahanes teises kvartalis rekordilised 20,4 protsenti ajal, mil kehtisid piirangud uue koroonaviiruse epideemia tõkestamiseks. «See on selge, et ÜK on ajaloo suurimas majanduslanguses,» teatas Briti riiklik statistikaamet ONS.