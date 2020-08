Ajaloo suurimas kukkumises kahanes Briti majandus viiendiku võrra

«See on selge, et ÜK on ajaloo suurimas majanduslanguses,» teatas Briti riiklik statistikaamet ONS. Esimeses kvartalis kahanes Briti majandus 2,2 protsenti, mis tähendab, et riigis on nüüd ametlikult majanduslangus. Majanduslangust defineeritakse kui kaht järjestikust kahaneva majandusega kvartalit.