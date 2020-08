Nordica 30 miljoni eurone riigiabi sai Euroopast rohelise tule

Kava kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel, teatas Euroopa Komisjon.

Konkurentsipoliitika eest vastutava juhtiva asepresidedi Margrethe Vestageri sõnul kuulub Nordicale Eesti majanduses ja riigi lennuühenduse tagamisel tähtis koht.

«Ta on riigi lennundussektori suurim tööandja. Koroonaviiruse puhang on lennundussektorit rängalt kahjustanud ja ettevõte on kandnud suurt kahju. Selleks et Nordica saaks tegevust jätkata, tehakse talle kapitalisüst ja antakse subsideeritud intressiga laenu ilma liigseid konkurentsimoonutusi põhjustamata,» ütles Vestager.

Nagu ajutises raamistikus ette nähtud, teatas Eesti komisjonile, et suurendab Nordica aktsiakapitali 22 miljoni euro võrra ning annab ettevõttele 8 miljoni eurose subsideeritud intressiga laenu. Seega on abimeetme kogusumma 30 miljonit eurot.

Nordica on loonud partnerlussuhted Põhja- ja Ida-Euroopa suuremate lennuettevõtjatega ning tal on väga oluline roll Eesti ühenduste tagamisel.

Nordica kandis märkimisväärset kahju, kuna koroonaviiruse leviku piiramiseks võetud erakorralised meetmed põhjustasid reisijate lennutranspordi sektoris suuri häireid. See mõjutas raskelt ettevõtte finantsseisundit ning tekitas suuri likviidsusprobleeme, mille tulemusel võib Nordica aasta lõpuks pankrotti minna, selgitas Euroopa Komisjon.

Komisjon leidis, et Eesti kava on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega, eelkõige seetõttu, et:

aktsiakapitali ei suurendata rohkem, kui on minimaalselt vajalik ettevõtte elujõulisuse tagamiseks ja kapitalistruktuuri taastamiseks samasse seisu kui enne koroonaviiruse puhangut

riik saab investeeringu eest asjakohast tasu ja väljumisstrateegia stimuleerib riiki nõudma abi tagasi seitsme aasta jooksul

kuni vähemalt 75% rekapitaliseerimise summast on tagasi makstud, ei tohi Nordica maksta kolmandate isikute hoitavatelt võlakirjadelt ega hübriidinstrumentidelt kupongiintressi, mille maksmine pole kohustuslik

kuni vähemalt 75% rekapitaliseerimise summast on tagasi makstud, on ettevõtte juhtide tasu rangelt piiratud ja neile preemia maksmine keelatud ning lisaks on Nordical keelatud omandada üle 10% osalust konkureerivates ja muudes sama valdkonna ettevõtetes