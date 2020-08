Euroopa Komisjon andis Nordica riigiabi loale rohelise tule

«Ta on riigi lennundussektori suurim tööandja. Koroonaviiruse puhang on lennundussektorit rängalt kahjustanud ja ettevõte on kandnud suurt kahju. Selleks et Nordica saaks tegevust jätkata, tehakse talle kapitalisüst ja antakse subsideeritud intressiga laenu ilma liigseid konkurentsimoonutusi põhjustamata,» ütles Vestager.