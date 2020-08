Juuli kokkuvõttes jäi saarte reisijate arv mullusest ligi 8 protsenti maha

TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla ütles pressiteate vahendusel, et juulikuu näitas Eesti suursaarte populaarsust. «Eriti populaarne sihtkoht on sel suvel olnud Hiiumaa,» täpsustas Metsla. «Teenindasime juulis Rohuküla-Heltermaa liinil 113 088 reisijat ja viisime üle 45 378 sõidukit, mis on liini uued rekordnumbrid ühes kuus ning vastavalt 3 ja 6 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil. Virtsu-Kuivastu liinil teenindasime juulis 250 132 reisijat ja viisime üle 107 121 sõidukit,» märkis juhatuse liige.