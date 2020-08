Eelarve on poole aastaga pea 900 miljoniga miinuses

Diisliaktsiisi aktsiisimäära langetamise esimesed positiivsed muutused

Poole aasta aktsiiside tasumisest on enim kahanenud kütuseaktsiisi tasumine. Kuue kuu laekumine vähenes aasta varasemaga 103 miljonit eurot ehk 36,4 protsenti. Kütuseaktsiisi deklareerimine oli aasta esimestel kuudel tugevalt mõjutatud eelmise aasta lõpus soetatud varudest. Märtsist mai keskpaigani vähendasid deklareerimisi lisaks varude realiseerimisele eriolukorra tõttu kehtestatud nii riigisisesed kui -välised liikumispiirangud.

Poolaasta kahe viimase kuu laekumisel on olnud oma osa diislikütuse ja maagaasi aktsiisimäärade langetamisel. Hoolimata tasumiste kahanemisest mais ja juunis on võrreldes aasta varasemaga suurenenud nii diislikütuse deklareerimine kui müügid lõpptarbijatele, vastavalt 9,8 ja 2,6 protsenti. Teise kvartali viimaste kuude arengud on toonud kaasa esimesed positiivsed märgid diislikütuse aktsiisimäära langetamisest.

Diislikütuse müügi maakondlikus võrdluses tõusevad selgelt esile piiriäärsed maakonnad, eelkõige Valgamaa ja Pärnumaa, kus on kahe viimase kuuga müügid lõpptarbijale suurenenud vastavalt 53,2 protsenti ja 4,6 protsenti. Mõlema maakonna puhul oli ka eriolukorra ajal näha müügi kasvu, kuid see on oluliselt suurenenud peale diislikütuse aktsiisimäära langetust.

Eelduste kohaselt on kasvu panustanud ka transpordiettevõtted, mis on oma tankimistes logistilisi muudatusi teinud. Bensiini kogused ja tasumised püsivad stabiilsena ilma erilise kõikumiseta.

Tubakatoodete aktsiisimäära tõus ei toonud kaasa tasumiste kasvu esimesel poolaastal

Tubakaaktsiisi tasumine vähenes esimesel poolaastal kokku 3,3 protsenti võrreldes mullu sama ajaga, seda vaatamata aktsiismäärade 5 protsendilisest tõstmisest aasta alguses. Siiski kasvasid viimasel kuul nii sigarettide deklareerimine kui tasumine, vastavalt 4,5 protsenti ja 17 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Juunikuu deklareeritud sigarettide kogus on käesoleva aasta kõrgeim ning esimest korda ületab ka eelmise aasta kogust. Lisaks mentooliga sigarettide müügikeelule on koguseid vähendanud sadama kaupluste sigarettide soetusmahu langus, mis alates juunist on taastumas.

Esimese poolaasta lõpus on alkoholikoguste mahud peamiste liikide osas tõusnud piirikaubanduse eelsetele tasemetele.

Alkoholiaktsiisi tasumine vähenes kuue kuuga 3,4 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tasumiste kahanemine on tingitud eelkõige eriolukorra ajal tekkinud võlgnevustest, erinevus eelmise aasta laekumisega on 3,5 miljonit eurot ning samas suurusjärgus on ka tekkinud võlgnevus. Võlgnevuseta vastaks käesoleva aasta laekumine eelmise aasta tasemele.

Alates eelmise aasta juunist on alkoholi liikidest enim suurenenud deklareeritavad kogused kangel alkoholil ja õllel. Kange alkoholi deklareerimised on kasvanud poole aastaga 43 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Juunikuu deklareeritud kogused on pigem tavapärased detsembrile, kui kange alkoholi müük suureneb, mitte niivõrd suvekuudele, kus domineerib lahja alkohol. Kui vaadelda viimast 12 kuud, kui on kehtinud kangel alkoholi 25 protsenti madalam aktsiisimäär, siis sellel perioodil on deklareeritavad kogused kasvanud 52 protsenti võrreldes aasta varasemaga.