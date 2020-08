Jaan Pillesaar: riigilaen peaks minema ettevõtete kasutusse

Te olete lahenduseks pakkunud sotsiaalmaksu ajutise ajatamise meetme. Mida see tähendab?

Sisuliselt on tegemist riigi poolt võetava riigilaenu edasi andmisega ettevõtetele. See oleks solidaarne tööjõumaksude ajatamine, mille tagasimakse toimuks madala intressiga ja pikaajalise maksegraafikuga.

Ettevõtete juurprobleem kriisis on vaba raha puudus, sest raskustes ettevõtted vabaturult mõistlikel tingimustel kapitali kaasata ei saa. Meede jätaks alles töökohad ja toetaks tarbimist.

Kas olete arvutanud, kui kalliks selline lahendus läheks ja mis täidaks riigikassat, kui maksutulu nii suurel määral saamata jääb?

Tööjõumaksudest saadav tulu on kolm miljardit eurot aastas. Pakkusime varianti, et ajatamine oleks kuus kuud ehk 1,5 miljardit. Eeldame, et kõik ettevõtted seda kohustust ei võta, järelikult on number veel väiksem.

Kui maksu-ja tolliamet rakendaks maksuleevendust solidaarselt, poleks vaja eraldi taotlusi esitada ja intressikulu oleks võrreldav riigilaenu intressiga. Siis jääks ära üksikute taotluste kaalumine ja subjektiivsed poliitilised või ametnike poolt tehtavad otsused. (Tallinki ja eriti Porto Franco eelistamine on riivanud teiste ettevõtjate õiglustunnet - M. L.).

Riik katab puuduoleva osa uue laenuga, mis on tänast Eesti krediidikõlblikkust ja madalat intressi arvestades igati mõistlik. Saksamaa on toetanud oma ettevõtjaid kümneaastaste laenudega. Kui tahame, et Eesti püsiks konkurentsis, tuleb samuti käituda.

Mis takistab meid loomast nn. tarku töökohti ja tegelemast innovatsioniga, et tulevikus ettevõtted vähem riigist sõltuksid ja edukamad oleksid?