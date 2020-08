E-kaubandus on pooleteise aastaga enam kui kahekordistunud

Indeksi koostamisel on arvesse võetud tehingud enam kui kahes tuhandes Eesti e-poes. «Et meie klientide hulka kuuluvad nii suured ja tuntud jaeketid kui ka alles alustavad väikeettevõtted, siis analüüsides kõiki tehinguid saame teha üldistusi kogu Eesti e-kaubanduse sektorile,» ütles Maksekeskuse tegevjuht Art Lukas.

Indeksi koostamise aluseks on Maksekeskust läbinud tehingumahud eurodes. Indeksi algväärtus 100 on fikseeritud 2019. aasta esimese nädala põhjal. Praegune väärtus 213 tähendab seega, et nädala tehingumaht oli 2,13 korda suurem aasta 2019 algusnädalast.

Ühelt poolt võimaldab indeks jälgida siinse e-kaubanduse tehingumahtude nö orgaanilist kasvu. Teisalt annab see operatiivset tagasisidet suurte kampaaniate nagu E-smaspäev või Black Friday mõjust. Kaupmehed saavad aga hinnata, kas nende e-ärid kasvavad turuga samas tempos või erinevalt.

«Viimast jooksvat aastat vaadeldes on muidugi kõige drastilisemat muutused seotud koroonakriisiga,» rääkis Lukas. «Indeks alustas kiiret kasvu märtsi alguses kasvades enam kui kuu vältel üle 20 protsendi nädalas. See on aeg, mil eriolukorra tõttu oli suur osa poodidest suletud.»

Tipphetkel oli indeksi väärtuseks 385 punkti, ehk tehingumahud olid ligi neli korda suuremad kui 2019. aasta alguses. Pärast seda toimus stabiliseerumine, millele on kaubanduse taasavamise järel järgnenud teatav langus. «Samas näeme, et mahud on endiselt kõrgemad kriisieelse perioodiga võrreldes,» ütles Lukas.