Eesti tarkvarafirma laienes Poola

Tarkvaraarendaja JMMJ Software on asutatud 2008. aastal. Ettevõtte meeskond on tugeva tarkvaraarenduse taustaga, keskendudes põhiliselt .NET ja front-endi arendusele. Firmal on kaks kontorit – üks pealinnas Varssavis ning teine tähtsas regionaal- ja hariduskeskuses Lublinis, kus asub mitu ülikooli.

«Oleme seni keskendunud laienemisele Skandinaavia suunas, kuid selle sammuga liigume me tugevamalt ka Kesk-Euroopa turule,» põhjendas tehingut Uptime´i tegevjuht Eero Tohver. «Poola on meie jaoks väga huvitav turg – suur ja kiiresti arenev, kus asub palju kohalikke ja rahvusvahelisi kliente. Ning mis meie jaoks veelgi olulisem – seal on palju kõrgelt haritud ja kogemustega IT spetsialiste.»

1992. aastal asutatud Uptime grupp on Euroopas laienenud juba aastaid. 2015. aastal alustati tegevust Norras, 2016. aastal Šveitsis ja 2018. aastal Taanis. Eesmärgiks on alati olnud ühendada jõud mõne kohaliku kogenud ettevõttega, kellel on hea meeskond, korralik kliendiportfell ja põhjalikud kogemused tarkvaraarenduses.

Uptime uuris võimalusi koostööks mitme Poola tarkvarafirmaga. JMMJ klientide hulka kuuluvad mitu autotööstuse ettevõtet, samuti on firmal hea kogemus plokiahela lahenduste arendamisel.

«JMMJ ja Uptime´i vahel on sünergia nii tehniliste oskuste kui kliendibaasi poolest,» kommenteeris tehingut JMMJ tegevjuht Michał Jankowski. «Samuti oleme mõlemad keskendunud Euroopa Liidu turule. Jõudude ühendamine tekitab kindlasti uusi võimalusi ja koos saame tuua oma klientidele veelgi rohkem väärtust.»

Paljude erinevate ärilahendustega kokku puutunud kogenud Poola tiim arendab veel ka iOS-i ja Androidi jaoks mobiilirakendusi, veebilehti ja pilveteenuseid. JMMJ on Microsofti sertifitseeritud partner ja sellel on laialdased kogemused Microsofti Azure'i platvormiga.