Samas on okaspuidu, eriti kuuse, sortimendi hinnad langenud. Võrreldes eelmise kvartaliga on männi jämepalkide keskmine hind püsinud praktiliselt muutumatuna, kuid männi peenpalkide tihumeetri hind on alanenud kolm kuni neli eurot. Suurem langus on tabanud kuuse jäme- ja peenpalke, mille tihumeeter on odavnenud neli kuni viis eurot.