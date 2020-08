Luminor: kaubaks lähevad korterid ülikoolide lähiümbruseses

Kodulaenu taotlejate eelistuste järgi on võimalik kliendid jaotada peamiselt kolme rühma: esmakordsed koduostjad, uue ja parema kodu ostjad ning investeerijad. Luminori partnersuhete juhi Kristjan Jasinski sõnul paistis nii panga kui ka kinnisvarapartnerite statistikast välja, et eriolukorra ajal lisandus hetkeks veel neljaski grupp ehk suvila või maakodu ostjad.

Esimest kodu ostetakse tema sõnul tavaliselt üksi või vanemate abiga ning peamiselt eelistatakse järelturu kortereid. «Uusarendusse ostetakse esimest kodu harvemini, sest selle ruutmeetri hind on liialt kallis,» rääkis Luminori partnersuhete juht Kristjan Jasinski. «Mida lähemale sügisele, seda rohkem näeme, et Tallinnas ja Tartus lähevad kaubaks peamiselt ülikoolide lähiümbrusesse jäävad korterid. Näiteks TalTechi lähedal müüki pandud ühe-kahetoaline korter läheb väga kiiresti müügiks. Samuti leiavad kiiresti ostja kesklinna korterid.»

Mis puudutab investeerimiseks korterit ostvaid inimesi, siis Jasinski sõnul on neile oluline eelkõige hea üüritootlus. «Väga palju ostetakse Mustamäe kortereid. Need on populaarsed üüriobjektid nii eestlaste kui ka välistudengite seas. Valikul hinnataksegi peamiselt tootlust ning seisukord ja hind pole niivõrd olulised,» märkis ta ja lisas, et investorite seas on populaarsed ka mikrokorterid.