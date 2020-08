Buffett teenis aktsiate hinnatõusuga teises kvartalis 26,4 miljardit kasumit

Pandeemia tõttu esimeses kvartalis langenud aktsiahinnad tõid Warren Buffetti investeerimisfirmale ligi 50 miljardit dollarit kahjumit ning kuulus investor teatas, et müüb mitmete tuntud lennufirmade aktsiad. Pärast aktsiahindade, eriti Apple aktsia kiiret taastumist teatas Berkshire Hathaway teises kvartalis 26,4 miljardisest kasumist. Eelmise aasta teise kvartali tulemiks oli ettevõttel 14,2 miljardi suurune kasum.

Siiski ei ole Berkshire majanduse edasistes arengutes kindel ning teatas oma teise kvartali aruandes, et ei suuda usaldusväärselt ennustada, millised ärivaldkonnad kontserndi paljudest ettevõtetest normaliseeruvad ning milliseks kujuneb tarbijate käitumine.

Teises kvartalis müüs Berkshire oma portfellist kokku 13,6 miljardi dollari eest aktsiaid, kuid sooritas vaid ühe suurema investeeringu, ostes 4 miljardi eest Dominion Energy maagaasivõrgu aktsiaid. Mõnede analüütikute sõnul näitab see, et Buffett on rohkem mures kui tavaliselt, sest 2008. aasta kriisis tegi Berkshire suuri investeeringuid, mis firmale hiljem suurt tulu teenisid. Berkshire rahavaru tõusis teises kvartalis 146,6 miljardini, kuid Buffett ei ole teatanud, kas, kuhu ja millal ta kavatseb investeerida.